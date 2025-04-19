احتفالات "سبت النور" في مدينة القدس: تواجد أمني كثيف لضمان سلامة المصلين الأرثوذكس

نشرت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، تواجدا أمنيا مكثفا في مدينة القدس، لمراقبة احتفالات "اسبت النور"(السبت المقدس) التقليدي، أحد أهم الطقوس في التقويم الأرثوذكسي، والذي أقيم في كنيسة القيامة.

وانتشر مئات من عناصر الشرطة وحرس الحدود في البلدة القديمة فجرا بقيادة قائد لواء القدس أمير أرزاني. مهمتهم"تأمين الأماكن، ومرافقة المواكب، وتنظيم تدفق المصلين في الشوارع الضيقة للمدينة القديمة".

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن "هدف عمليتنا هو تمكين آلاف المسيحيين المشاركين في الاحتفال من ممارسة حريتهم في العبادة والاحتفال بهذه الطقوس بأمان تام".

ولإدارة الحشود الكبيرة، وضعت السلطات نظامًا للتحكم في الوصول إلى الكنيسة، مع إصدار التصاريح وفقًا لتوصيات قادة الكنائس المختلفة مع مراعاة الحد الأقصى للسعة التي حددها مهندس بتكليف من السلطات الكنسية. وتم توفير مساحات بديلة مجهزة بشاشات عملاقة ومقاعد ومناطق مظللة في أنحاء المنطقة للسماح للمصلين غير المصرح لهم بمتابعة الحفل على الهواء مباشرة.

قام مفوض الشرطة داني ليفي بزيارة المنطقة بعد ظهر اليوم السبت للقاء الضباط المنتشرين وتلقي إحاطة حول الترتيبات الأمنية.

يحتفل طقس "النار المقدسة"، الذي يقام كل عام عشية عيد الفصح الأرثوذكسي، بذكرى قيامة المسيح. بحسب التقليد، اندلعت شعلة بشكل عجيب من قبر يسوع، ثم قام بطريرك القدس بنقل هذه "النار المقدسة" إلى المؤمنين الذين أضاءت شموعهم تلقائيًا. واختتم البيان قائلا إن "شرطة الاحتلال ستواصل العمل على تمكين جميع المصلين من جميع الأديان والطوائف من ممارسة حريتهم في العبادة في الأماكن المقدسة في القدس"، في حين بدأ آلاف الحجاج بمغادرة الكنيسة بعد انتهاء المراسم.