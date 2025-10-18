"النضال لم ينتهِ بعد": عائلات وأصدقاء المختطفين تتجمع في تل أبيب الليلة

يُقام التجمع المركزي ، مساء اليوم السبت، في ساحة المختطفين بتل أبيب، حيث تواصل عائلات المختطفين والناجين من الاختطاف، وستواصل، نضالها الذي لا ينتهي، وقال مقر عائلات المختطفين في بيان "إن اتفاق إعادة الأسرى الذي وُقّع يُنتهك بشكل صارخ - نضالنا لم ينتهِ! لا يزال 18 أسيرًا في أسر حماس".وتابع "التزامنا الأخلاقي والمعنوي والوطني هو إعادة الجميع، حتى آخر أسير. عودتهم شرطٌ أساسي لإعادة الإعمار والنهوض الإسرائيلي الحقيقي".

ودعت القيادة الشعب الإسرائيلي بأكمله إلى مواصلة النضال، وأكدت أن "مسؤوليتنا، نحن الشعب الإسرائيلي، هي ضمان التنفيذ الكامل للاتفاق. يجب أن يُقابل انتهاكه بردٍّ حازم من الحكومة والوسطاء - يجب ألا ندع التاريخ يعيد نفسه. الشعب الذي يتخلى عن شهدائه يتخلى عن مستقبله".

سيتحدث في التجمع ممثلون عن عائلات المختطفين، ومنهم عيناف تسنغاوكر، والدة الناجي ماتان تسنغاوكر، وإيلا حايمي، زوجة المختطفة المتوفاة تال حايمي، ويوتام كوهين، شقيق الناجي الأسير نمرود كوهين، وأيليت غولدين، شقيقة المختطفة المتوفاة هدار غولدين، وآخرون.

في ختام التجمع، الساعة التاسعة مساءً، ستُقام أمسية "غناء الشوق" التي تقدمها تسيل بيران، حيث سيستمعون ويغنون معًا الأغاني التي اختارتها عائلات المختطفين في قراءة واحدة.