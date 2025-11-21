مصدر ديبلوماسي غربي: الجنود المسلمين هم فقط من سيتمكنون من نزع سلاح حماس

بعد أيام من صدور قرار مجلس الأمن رقم 2803، لا يزال من غير الواضح أي الدول ستشارك في قوة الاستقرار الدولية (ISF)، لكن ديبلوماسيين غربيين صرحوا لمراسلنا بليغ صلادين أنهم يستبعدون بالفعل فكرة "وجود قوات على الأرض" لأنهم قد يتعرضون للهجوم بسهولة أكبر.

وشدد المصدر الغربي على إن "الجنود المسلمين فقط هم من يمكنهم التواجد على الأرض وتنفيذ عملية نزع سلاح حماس دون تعريض أنفسهم لاستخدام مفرط للقوة"، في حين يمكن للدول الغربية المشاركة في تدريب قوات الشرطة وتقديم المساعدات الإنسانية.

علاوة على ذلك، ينص القرار على أن الإصلاح في السلطة الفلسطينية هو شرط لبدء مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، وقالت المصادر إنهم "غير راضين" عن تعامل السلطة الفلسطينية مع التغيير الذي ينبغي إجراؤه في النظام المدرسي والكتب التعليمية.

فيما يتعلق بنزع السلاح، قالت المصادر: "لن يكون ذلك سهلاً، لكنه ممكن التحقيق."