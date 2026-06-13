أشاد رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بالدور الذي لعبته الدبلوماسية القطرية في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً أنها ساهمت في تقريب وجهات النظر وحسم الخلافات بين الجانبين.

وقال ابن جاسم، في منشور على منصة “إكس”، إن الدبلوماسية القطرية أدت دوراً نشطاً بتوجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من خلال جهود مكثفة هدفت إلى تهدئة التوترات وإخماد التصعيد في المنطقة، إلى جانب جهود عدد من الدول الإقليمية.

وأعرب عن تقديره لجهود السعودية ومصر وتركيا، إضافة إلى باكستان، مشيراً إلى أن مساهماتها كانت بنّاءة في دعم مسار التفاهمات التي أفضت إلى الاتفاق.

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وحذّر رئيس الوزراء الأسبق من أن المرحلة المقبلة قد تشهد “واقعاً إقليمياً جديداً” يتطلب فهماً أعمق للتحديات والتداعيات، مع ضرورة العمل على بناء أسس لاتفاقيات دائمة بدلاً من الاكتفاء بترتيبات مؤقتة.

وأكد أن المنطقة ما تزال تواجه استحقاقات كبيرة تتطلب تعاوناً إقليمياً أوسع واستعداداً لمواجهة احتمالات عودة التوترات، مشدداً على أهمية العمل الجماعي لضمان الاستقرار طويل الأمد.