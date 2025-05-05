"مستودع ذخيرة للحرس الثوري": أنباء عن انفجار في إيران

أعلنت إيران عن وقوع انفجار اليوم (الاثنين) في مستودع ذخيرة تحت الأرض تابع للحرس الثوري.

ولم تصدر الدولة حتى الآن بيانا رسميا بشأن أنباء الانفجار. وتزعم صحيفة "كياهان" الإيرانية على موقعها الإلكتروني أن بعض الذخائر موجودة في أنفاق تحت الأرض عند سفح الجبال في المنطقة.

https://x.com/i/web/status/1919382055508443460 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

نتذكر أنه في الأيام الأخيرة، وقعت عدة انفجارات في مختلف أنحاء إيران. وفي مدينة مشهد، سمع دوي انفجار قوي عصر أمس، هز المدينة. ولم تعرف بعد ملابسات الأحداث.