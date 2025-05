"مستودع ذخيرة للحرس الثوري": أنباء عن انفجار في إيران

أعلنت إيران عن وقوع انفجار اليوم (الاثنين) في مستودع ذخيرة تحت الأرض تابع للحرس الثوري.

ولم تصدر الدولة حتى الآن بيانا رسميا بشأن أنباء الانفجار. وتزعم صحيفة "كياهان" الإيرانية على موقعها الإلكتروني أن بعض الذخائر موجودة في أنفاق تحت الأرض عند سفح الجبال في المنطقة.

https://x.com/i/web/status/1919382055508443460