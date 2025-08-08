بن غفير لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي :"تعلّموا من الشرطة كيفية الامتثال لقرارات القيادة السياسية"

قد يعجبك أيضًا -

خلافًا لتقارير الأسبوع المنصرم، قرر رئيس الوزراء الأغسرائيلي بنيامين نتنياهو في النهاية تقديم خطة مُخففة. ستبدأ العملية في مدينة غزة، ومع تقدمها، ستسعى أيضًا للوصول إلى المعسكرات المركزية. ومن المتوقع أن تنتهي العملية بحلول التاريخ الرمزي - 7 أكتوبر الوشيك

يشارك رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، في هذا التخفيف. من ناحية أخرى، ينتمي الوزراء جدعون ساعر وبتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير إلى المحور الثاني، الذي يسعى إلى االسيطرة الكاملة على غزة. في النهاية، تم الاتفاق على خطة مؤقتة بين رئيس الوزراء ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي. ويعني هذا القرار أنه بعد عامين من هجوم حماس، "ستظل إسرائيل في حالة حرب في قطاع غزة. سيُخلي حوالي مليون غزّي جنوب البلاد، وعندها فقط يُتوقع بدء عملية أخرى في المخيمات المركزية".

وعلى عكس المخاوف، لا يستبعد مجلس الوزراء فعليًا التوصل إلى اتفاق جزئي. إذا أعلنت حماس قريبًا إمكانية التوصل إلى اتفاق جزئي، فستلتزم الحكومة بمخطط ويتكوف.

خلال النقاش، حذّر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الوزراء من أنه "لا توجد استجابة إنسانية لهؤلاء المليون شخص، هؤلاء الغزيين الذين سننقلهم. سيكون كل شيء معقدًا"، وطلب زامير من الوزراء "استبعدوا عودة المختطفين من أهداف القتال". فيما ردّ الوزير بن غفير: "كفوا عن الحديث مع الإعلام، نريد قرارًا. جميعنا قلقون على المختطفين، ولكن أيضًا على الجنود والمقاتلين الذين يطالبون بالنصر. هناك إحاطات مستمرة من المسؤولين العسكريين". وأضاف "تعلّموا من الشرطة كيفية الامتثال لقرارات القيادة السياسية".

وحضرت المستشارة القانونية للحكومة، التي أقالتها الحكومة هذا الأسبوع، هذا النقاش، وقالت للوزراء: "ألا يمكنكم تنفيذ احتلال دون تحمّل المسؤولية؟". ردّ عليها نتنياهو: "من أين لكم هذا الاحتلال؟ نريد السيطرة على المنطقة كما فعلنا حتى الآن".