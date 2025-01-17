وزارة العدل الإسرائيلية تنشر قائمة السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى

قال وزارة العدل الأإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، في بيان"بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الجمعة 17 يناير 17 تيفيت، تنشر قائمة السجناء المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من خطة الإفراج عن الرهائن، وذلك بعد موافقة الحكومة على الخطة" وتابع البيان"يتم نشر القائمة على موقع وزارة العدل، إلى جانب خيار التقدم عبر نموذج. على الإنترنت لمزيد من المعلومات حول قائمة السجناء. هذه قائمة جزئية، تشير إلى المرحلة الأولى فقط. سيتم نشر القائمة الكاملة بعد أن تصدر الحكومة قرارها النهائي".

وقالت وزارة العدل"لن يتم إطلاق سراح السجناء وفق الدفعة الأولى، بشرط موافقة الحكومة على المخطط، قبل الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد الوشيك"، واضافت"يقوم المكتب بالرد على الاستفسارات عبر نموذج الاتصال الموجود على موقع Xiaoish على مدار 24 ساعة.

وأشار البيان إلى أن"الوزارة تقوم بتفعيل استجابة للتوجهات عبر نموذج الاتصال المتوفر على الموقع، والذي سيكون متاحًا على مدار الساعة. يجب التأكيد على أن وزارة العدل ليست مسؤولة عن تحديد أسماء الرهائن المفرج عنهم ولا تملك معلومات حول ترتيب إطلاق سراحهم"