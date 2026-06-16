قائد سلاح الجو، اللواء عومر تيشلر، أصدر صباح اليوم (الثلاثاء) بياناً لجميع أفراد السلاح بمناسبة مرور عام على عملية "وثبة الأسد"، مع ملخص لجميع العمليات التي جرت الأسبوع الماضي. في البيان تم كشف تفاصيل جديدة عن هجوم في إيران كان من المقرر تنفيذه - وتم إحباطه. وبحسب اللواء تيشلر، فقد تم إلغاء الهجوم المخطط قبل ساعة واحدة فقط من انطلاق السرب، بينما كان الطيارون يتلقون التعليمات للمهمة.

في البيان الصادر كُتب: "في الأسبوع الماضي، بعد هجوم على معقل حزب الله في الضاحية، تعرضت دولة إسرائيل لهجوم بعشرات الصواريخ التي أُطلقت من إيران. بالتوازي مع معركة الدفاع، هاجمت القوات الجوية عشرات الأهداف في إيران. في اليوم التالي، في ساعات الظهيرة، كان سلاح الجو بأكمله مستعدًا للإقلاع في غارة جوية واسعة النطاق. تم إيقاف الغارة بينما كنا نبلغ الأسراب قبل ساعة واحدة فقط من الإقلاع للغارة."

أنهى قائد سلاح الجو رسالته عندما قال: "في المعركة الطويلة ضد إيران، ألحقنا أضراراً جسيمة بالقيادة الإيرانية، بمنظومات الدفاع والهجوم، بمكونات المشروع النووي، بالاقتصاد، بسلسلة القيادة والمعرفة، بالصناعة العسكرية والوطنية، مع تقليص ملحوظ للتهديد، وإطالة مدة التعافي، والحفاظ على القدرة على العودة والعمل في إيران كلما دعت الحاجة".

كما هو معروف، هاجم سلاح الجو الأسبوع الماضي عدة أهداف في إيران خلال التصعيد الذي جاء بعد هجوم الجيش الإسرائيلي في ضاحية بيروت، حيث أُطلقت عشرات الصواريخ الباليستية من إيران نحو إسرائيل. بأمر من رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، أُلغي الهجوم.