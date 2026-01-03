إسرائيل ترحب بالتحرك الأمريكي في فنزويلا وتدعو إلى العودة إلى الديمقراطية

رحّبت الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، رسميًا بالعملية الأمريكية في فنزويلا، مُشيرةً إلى أن "واشنطن تصرفت كقائدة للعالم الحر في عهد الرئيس دونالد ترامب"، وقال البيان"تقف إسرائيل مع الشعب الفنزويلي المُحب للحرية، الذي عانى تحت وطأة الاستبداد غير الشرعي للرئيس المخلوع نيكولاس مادورو". وتصف السلطات الإسرائيلية الرئيس السابق بأنه "رأس شبكة مخدرات وإرهاب"، معتقدةً أن "إزاحته تُمهّد الطريق لانتقال سياسي مُلحّ".

كما أعربت إسرائيل عن أملها في تطبيع العلاقات الثنائية مع فنزويلا مستقبلًا، في سياق إعادة بناء المؤسسات. ويؤكد البيان أن "الشعب الفنزويلي يستحق ممارسة حقوقه الديمقراطية كاملةً"، داعيًا إلى "تنظيم عمليات سياسية حرة وشفافة".

يأتي هذا الموقف ضمن سياق أوسع من ردود الفعل الدولية المتباينة. في حين دعت عدة دول في أمريكا اللاتينية وأوروبا إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي، تبنت إسرائيل موقفاً مؤيداً بشدة للتدخل الأمريكي، الذي وصفته بأنه "نقطة تحول تاريخية".

كما توجه إسرائيل رسالتها إلى قارة أمريكا الجنوبية بأكملها، مؤكدةً أن "أمريكا الجنوبية تستحق مستقبلاً خالياً من محور المخدرات والإرهاب". ويعكس هذا البيان الرؤية الأمنية الإسرائيلية، التي غالباً ما تُعبّر عنها على الساحة الدولية. وفي هذه المرحلة، تدعو السلطات الإسرائيلية إلى انتقال سلمي للسلطة في فنزويلا، وإلى ظهور حكومة شرعية قادرة على استعادة الاستقرار والحريات المدنية وسيادة القانون.