إسرائيل: اعتقال سائق يقود مركبته بعد سحب رخصته منذ عشر سنوات

سائق بدون رخصة منذ أكثر من 10 سنوات: في إطار نشاط محطة الشرطة في زخرون يعقوب وسط إسرائيل، لاحظ عناصرها هذا الأسبوع في وسط المدينة مركبة أثار سائقها شكوكهم، وبالتالي أوقفوه للفحص.

واتضح من خلال فحص السائق الميداني أن الحديث يدور عن سائق بسنوات الثلاثين من عمرة وتم سحب رخصة السياقة الخاصة به من قبل المحكمة في عام 2013، وفي أعقاب ذلك تم مصادرة المركبة، واقتياد السائق الى مركز الشرطة لإجراء التحقيقات معه وفي نهايتها تقرر اعتقاله على ذمة التحقيق.

وبعد انتهاء التحقيق معه قدمت الشرطة لائحة اتهام بشكل سريع ضده إلى المحكمة في الخضيرة مع طلب اعتقاله حتى نهاية الإجراءات.