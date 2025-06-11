مصر تحتجز ثلاثة محامين جزائريين بمطار القاهرة خططوا للمشاركة بالقافلة الإنسانية المتجهة الى غزة

احتجزت السلطات المصرية ثلاثة محامين جزائريين في مطار القاهرة الدولي خططوا للمشاركة في القافلة الإنسانية التي انطلقت من تونس بطريقها الى معبر رفح للمطالبة برفع الحصار عن غزة، وأفيد أن "الاحتجاز جاء دون مبرر قانوني، وأنه تم سحب هواتفهم ووثائقهم الرسمية".

وذكرت المحامية الجزائرية فتيحة رويبي عن القضية في منشور لها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفت الخطوة بأنها "انتهاك صارخ لحقوق الانسان وحرية التنقل وكرامة المواطن الجزائري"، ووفقا لروبيي "السلطات المصرية أقدمت على احتجاز زملائها المحامين مصطفاوي سمير، ومحمد عاطف بريكي، وعباس عبد النور، والذين كانوا برفقة نحو 37 شخصاً من المشاركين في القافلة. وأكدت أن عملية الاحتجاز جاءت دون أي مبرر قانوني واضح"، وأشارت إلى أنه تم سحب هواتفهم ووثائقهم الرسمية.

ودعت رويبي السلطات الجزائرية، وعلى رأسها وزارة الخارجية، إلى التدخل الفوري والعاجل لضمان سلامة المحامين المحتجزين وتأمين حريتهم، مؤكدة أن ما حدث "تصرف تعسفي" لا يمكن تبريره قانونياً أو إنسانياً.

قد يعجبك أيضًا -

ونقلت "العربي الجديد" عن ناشط جزائري وصل الى مطار القاهرة أن "السلطات احتجزت المحامين على مدار أربع ساعات كاملة دون أن يتم تبليغهم بأي قرار، ولم تسمح لهم السلطات المصرية بالخروج، ومن الممكن أن تعيدهم إلى بلادهم" وأشار الى أن السلطات بالمطار تبدو وكأنها بحالة ارتباك كبير مع تزايد وصول النشطاء، وتقوم بتفتيش دقيق لكل المسافرين الذين يصلون إلى المطار.