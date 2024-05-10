الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة جنود في اشتباكات بحي الزيتون في شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم الجمعة، عن مقتل 4 جنود في موجهات مع حركة حماس في حي الزيتون بغزة، صباح اليوم الجمعة، في إطار العملية البرية في قطاع غزة، مما يرفع عدد القتلى في قطاع غزة إلى 267.

- الرقيب إيتاي ليفني، 19 عاماً، من الكتيبة 931 من لواء ناحال، من رمات هشارون.

- الرقيب يوسف داسا 19 عاما من الكتيبة 931 من لواء ناحال من كريات بياليك.

- الرقيب إرمياس مكورياو 19 عاماً من الكتيبة 931 من لواء ناحال من بئر السبع.

- الرقيب دانييل ليفي، 19 عاماً، من الكتيبة 931 من لواء ناحال، من كريات موتسكين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان"أصيب ضابط آخر وجندي من الكتيبة 931 بجروح خطيرة. ووفقا لتحقيق أولي للجيش الإسرائيلي، قُتل الجنود الأربعة جراء انفجار عبوة ناسفة أو أكثر في أحد الأزقة، وداهمت القوات مجمعا مدرسيا حيث كان لدى الجيش مؤشرات على وجود نشاط لحماس. وتم اكتشاف أسلحة ونفق واحد على الأقل في منطقة المدرسة"

وتابع البيان"عادت قوات الأمن الإسرائيلية إلى حي الزيتون عدة مرات منذ بداية الحرب، حيث تمكنت حماس من إعادة تجميع صفوفها في المناطق التي سبق أن طهرها الجيش. وبمقتلهم يرتفع إلى 267 عدد الجنود الذين قتلوا خلال الهجوم البري للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والعمليات الحدودية"

وفي حادث منفصل، أصيب جنديان آخران من الكتيبة التاسعة باللواء 401 مدرع بجروح خطيرة، جراء إطلاق قذيفة آر بي جي على دبابة في منطقة رفح، جنوب غزة.