وزير إسرائيلي: تركيا تمثل أخطر تهديد لإسرائيل اليوم

وزير الشتات الإسرائيلي يدعو لتعزيز تحالف إسرائيل مع قبرص واليونان وإيطاليا

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) والرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يتصافحان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماعهما في القصر الرئاسي في أنقرة، في 4 فبراير 2025.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) والرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يتصافحان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماعهما في القصر الرئاسي في أنقرة، في 4 فبراير 2025.OZAN KOSE / AFP

قال وزير الشتات ومكافحة معاداة السامية، عميحاي شيكلي، في مقابلة مع هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، إن تركيا تشكل "الخطر الأكبر على دولة إسرائيل اليوم". وأكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته هاكان فيدان يقودان "سياسة خارجية عدوانية جدًا"، وأن تركيا تبني قواعد في شمال سوريا لدعم قوات جهادية بقيادة الجولاني.

Video poster
"كافة التحركات باتجاه إعطاء الفرصة للدولة السورية متمثلة بالرئيس الشرع

وأضاف شيكلي أن إسرائيل يجب أن تدرك أن "الشر سيأتي من الشمال"، داعيًا لتعزيز العلاقات مع قبرص واليونان وإيطاليا، وتقوية التعاون الاقتصادي مع دول شرق البحر المتوسط.

كما أعرب عن رفض إسرائيل لبيع مقاتلات F-35 لدول المنطقة، مشيرًا إلى أنه يمكن مناقشة الأمر إذا ارتبط بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأكد شيكلي أن بلاده لا يمكن أن تقبل بإقامة دولة فلسطينية جديدة ضمن أي اتفاق تطبيع محتمل مع السعودية.

Video poster
"الجولاني جلس مثل الولد الشاطر أمام ترامب ..وشرعيته ستبقى علامة استفهام حتى إجراء انتخابات ديموقراطية ..كما لا توجد كرامة وطنية اليوم لسوريا".
تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات