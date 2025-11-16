وزير إسرائيلي: تركيا تمثل أخطر تهديد لإسرائيل اليوم

قال وزير الشتات ومكافحة معاداة السامية، عميحاي شيكلي، في مقابلة مع هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، إن تركيا تشكل "الخطر الأكبر على دولة إسرائيل اليوم". وأكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته هاكان فيدان يقودان "سياسة خارجية عدوانية جدًا"، وأن تركيا تبني قواعد في شمال سوريا لدعم قوات جهادية بقيادة الجولاني.

وأضاف شيكلي أن إسرائيل يجب أن تدرك أن "الشر سيأتي من الشمال"، داعيًا لتعزيز العلاقات مع قبرص واليونان وإيطاليا، وتقوية التعاون الاقتصادي مع دول شرق البحر المتوسط.

كما أعرب عن رفض إسرائيل لبيع مقاتلات F-35 لدول المنطقة، مشيرًا إلى أنه يمكن مناقشة الأمر إذا ارتبط بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأكد شيكلي أن بلاده لا يمكن أن تقبل بإقامة دولة فلسطينية جديدة ضمن أي اتفاق تطبيع محتمل مع السعودية.