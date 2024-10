مقتل المذيعة السورية صفاء أحمد في هجوم نسب إلى إسرائيل في دمشق

أعلن التلفزيون الرسمي السوري، ليل الاثنين إلى الثلاثاء، أن إسرائيل نفذت هجوما في دمشق، أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين، من بينهم صفاء أحمد، مذيعة القناة. وقالت القناة إن التلفزيون السوري ينعي وفاة المذيعة صفاء أحمد التي قتلت "إثر العدوان الإسرائيلي على العاصمة دمشق". وبحسب ما ورد أصيب تسعة مدنيين آخرين في الغارة.

