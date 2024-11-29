الخارجية الإيرانية:"إيران وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة سيواصلون المحادثات الدبلوماسية في المستقبل القريب"

بعد محادثات سرية في جنيف، أفاد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب عبادي عبر منصة، بأن"إيران وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة سيواصلون المحادثات الدبلوماسية في المستقبل القريب"، وتابع"طهران اتفقت مع الترويكا الأوروبية على مواصلة الحوار في المستقبل القريب من أجل مباحثات لنزع فتيل التوتر في المنطقة وعلى رأسها الملف النووي الإيراني المثير للجدل قبل عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض".

وأوضح عبادي، عبر منصة "إكس"، أن "المباحثات كانت بشأن تقييم التطورات الثنائية والإقليمية والدولية الأخيرة"، مؤكداً أنه "تم الاتفاق بين طهران والثلاثي الأوروبي (الترويكا) على مواصلة الحوار في المستقبل القريب".وأضاف أن "طهران ملتزمة بشكل راسخ بالسعي إلى تحقيق مصالح شعبها.. وتفضل طريق الحوار والمشاركة.. وتم الاتفاق على مواصلة الحوار الدبلوماسي في المستقبل القريب".

واجتمع دبلوماسيون إيرانيون، أبرزهم نائب وزير الخارجية الإيراني المفاوض النووي البارز مجيد تخت روانجي، مع دبلوماسيين كبار من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في وقت سابق من اليوم الجمعة، لمناقشة ما إذا كان من الممكن الانخراط في محادثات جادة في الأسابيع المقبلة لنزع فتيل التوتر في المنطقة.

والاجتماعات المقررة في مدينة جنيف السويسرية، التي سبق أن شهدت أول اختراق في المحادثات النووية بين القوى العالمية وإيران قبل أكثر من عقد وقبل التوصل لاحقاً إلى اتفاق في عام 2015، هي الأولى منذ الانتخابات الأميركية وتهدف إلى استكشاف ما إذا كان من الممكن البناء على أي زخم قبل تنصيب ترمب في 20 يناير/كانون الثاني الوشيك..