عقب الضربات الإسرائيلية: إيران تفرض قيودا مؤقتة على خدمات الإنترنت في جميع أنحاء البلاد لمنع الاحتجاجات

أعلنت وزارة الاتصالات الإيرانية في بيان، اليوم الجمعة، فرض قيود مؤقتة على خدمات الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، بهدف منع تنظيم احتجاجات من قبل معارضي النظام، الذين يحاولون حشد السكان للنزول إلى الشوارع بعد الضربات الإسرائيلية الضخمة.

وقالت الوزارة في البيان الذي نشرته وكالة إسنا للأنباء: إن "قيوداً مؤقتة فُرضت على الإنترنت»، مضيفة أن هذه القيود «ستُلغى فور عودة الوضع إلى طبيعته"

يأتي هذا القطع في أعقاب أكبر هجوم إسرائيلي على الإطلاق ضد إيران، فجر اليوم الجمعة، حيث شنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارات متزامنة على منشآت نووية، بما في ذلك موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم، بالإضافة إلى قواعد عسكرية وقادة للحرس الثوري. وأكدت السلطات الإيرانية مقتل 78 شخصًا على الأقل في طهران وتدمير مطار تبريز.

يأتي هذا المنع الرقمي في ظل تصاعد التوترات الاجتماعية في إيران. منذ عدة أسابيع، تشهد البلاد موجة من الاحتجاجات التي تتحدى نظام آيات الله علنًا. في 11 يونيو/حزيران، وخلال زيارة الرئيس مسعود بزشكيان لمحافظة إيلام، هتف المتظاهرون الشباب "بزشكيان، اخرج من إيلام" و"الموت لخامنئي". وتتطرق الاحتجاجات أيضًا إلى قضايا اقتصادية واجتماعية. ففي الأسابيع الأخيرة، احتج المعلمون على عدم دفع رواتبهم، وتظاهر المتقاعدون للمطالبة بزيادة معاشاتهم التقاعدية في مواجهة التضخم المتصاعد، ونفذ عمال البتروكيماويات إضرابات تنديدًا بظروف العمل الخطيرة والعقود غير المستقرة. وفي أصفهان، احتل المزارعون الأماكن العامة للمطالبة بحصول عادل على المياه، بينما صعّد الطلاب احتجاجاتهم ضد غلاء المعيشة والقمع الأكاديمي. ويقمع النظام هذه الاحتجاجات بشكل ممنهج باستخدام القوة، مستخدمًا الغاز المسيل للدموع والهراوات ضد المدنيين العُزّل. دخلت حركة "الثلاثاء ضد الإعدامات" أسبوعها الثاني والسبعين، حيث خرجت مسيرات في العديد من المدن تطالب بإلغاء أحكام الإعدام. ويكشف هذا التنوع في الاحتجاجات عن استياء وطني واسع النطاق ضد نظام أصبح معزولا بشكل متزايد ويعتمد على العنف للحفاظ على سلطته.