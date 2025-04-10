هل ينشئ حزب الله فصيل مسلح جديد في جنوب لبنان؟

على ضوء المطالبات الدولية واللبنانية لنزع سلاح حزب الله ، أشار د. جاك نيريا ضابط احتياط في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية خلال مشاركته في برنامج "هذا المساء" الذي تقدمه لورين وهبي أن "حزب الله يعيد ترتيباته الأمنية في جنوب لبنان ويجهز فصائل مسلحة جديدة ستنشط كغطاء له"، لمشاهدة مداخلته في الفيديو المرفق.

وأوضح نيريا "هناك منظمات مسلحة في جنوب لبنان يطلق عليها ’سرايا المقاومة اللبنانية’ وهي تابعة لحزب الله، ولا يوجد لها فعالية منذ فترة طويلة، ونرى اليوم أن حزب الله يرتب البديل لوجوده العسكري من خلال ترتيبات أمنية مع سرايا المقاومة ، وهي موجودة بكل قرية وضيعة شيعية لبنانية، وستكون البديل لوجود حزب الله العسكري والسياسي في جنوب لبنان، حزب الله سيبقى في جنوب لبنان بغطاء جديد، وهي ستشكل المقاومة ضد إسرائيل". ويسعى حزب الله الى "مواجهة حرب عصابات، كالتي كانت قبل انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان"

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