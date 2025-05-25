مروحية هبطت بالسويداء ؟ هكذا وصلت أوراق ومستندات ايلي كوهين إلى إسرائيل

لقد كان عودة آلاف المستندات الخاصة بالجاسوس إيلي كوهين إلى إسرائيل، بعد مرور ما يقرب من 60 عامًا على إعدامه، بمثابة إغلاق مهم للدائرة بالنسبة لعائلته. هذا و كشف محلل الشؤون العربية في القناة العبرية باروخ ياديد تفاصيل جديدة عن الخطوة السرية التي أتاحت إدخال المستندات.

كشف مصدر سوري في حديث لـi24NEWS أن مروحية هبطت في السويداء جنوب سوريا، في الثاني من مايو/أيار الجاري، "نقلت أرشيف إيلي كوهين، كإشارة من الحكومة ولفتة من الرئيس السوري الشرع إلى إسرائيل والولايات المتحدة". وأشار أيضاً إلى أن ذلك "يمنع الحاجة للتحليق فوق الأراضي الأردنية أو اللبنانية".

وكما ذكرنا، عندما هبطت الطائرة في سوريا، تساءل كثيرون في البلاد -وكذلك في إسرائيل- عن غرض الهبوط، حيث ورد، من بين أمور أخرى، أنها كانت تقوم بتسليم الأسلحة والطعام للدروز الذين يعيشون هناك، وأنها كانت تقوم بتهريب زعيم الطائفة في المنطقة إلى إسرائيل. والآن اتضح من المصدر أن المروحية وصلت لجمع الأرشيف، الذي تم تأمينه من قبل أحد قادة القوات المسلحة التابعة للشرع.

وتتوافق هذه التفاصيل مع التقارير التي نشرت مؤخرا عن "محادثات جيدة تجري في أذربيجان بين إسرائيل وسوريا، تحت رعاية تركيا". وبالإضافة إلى ذلك، فقد أفدنا في تقريرنا على موقع i24NEWS الشهر الماضي عن محادثات مباشرة بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين سابقين والشرع نفسه.