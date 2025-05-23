"جده من الشخصيات الكبيرة بين يهود الجزائر" || من هو رئيس الشاباك زيني الذي عينه نتنياهو وأثار تعيينه جدلا داخل إسرائيل؟

أثار تعيين رئيس الشاباك الإسرائيلي جدلا وانتقادات في إسرائيل، نظرا لأنه ليس من داخل الجهاز، كما فاجأ الجميع بينهم المستشارة القضائية التي أبدت عن تحفظاتها من التعيين ، كما استدعى قائد الجيش الإسرائيلي ايال زامير زيني صباح اليوم الى "محادثة توضيح" معه صباح اليوم ، حيث لم يكن على علم عن النية لتعيينه، كما أعلن نتنياهو صباح اليوم أن زيني لن يتعامل مع قضية "قطر جيت".

وكان نتنياهو قد اتخذ قرار تعيينه قبل نحو أسبوعين، ولذلك توقف عن إجراء المقابلات مع المرشحين للمنصب. ولم يعلن نتنياهو عن نيته دفع التعيين حتى لا يتجنب معارضة على هذه الخطوة.

هذا ، وبعد الجلسة أعلن الجيش الإسرائيلي ان رئيس هيئة الأركان أعفى الجنرال دافيد زيني من الخدمة العسكرية، واتفق "معه على تقاعده من الخدمة العسكرية خلال الأيام المقبلة"، وأفاد البيان "رئيس الأركان أعرب عن تقديره للجنرال زيني على خدماته القتالية الطويلة والمهمة". وبالإضافة إلى ذلك، أوضح زامير أن "أي حوار بين أفراد الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي يتطلب موافقة رئيس الأركان".

وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانًا آخر، جاء فيه أن "الجنرال ديفيد زيني لم يُفصل من الجيش الإسرائيلي. وقد تم الاتفاق على تقاعده من الجيش الإسرائيلي في ضوء تعيينه رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك). الجنرال زيني ضابط محترم يتمتع بامتيازات عديدة".

من هو دافيد زيني، رئيس جهاز الشاباك الجديد ؟

ولد دافيد زيني في القدس عام 1974، لكنه نشأ وتلقى تعليمه في أشدود. وهو حفيد الحاخام مائير زيني، أحد أشهر الشخصيات في يهود الجزائر، وابن الحاخام يوسف وبنينا زيني، في حين كان والده حاخام المنطقة "د" في المدينة. نشأ زيني باعتباره الابن الأكبر في عائلة مكونة من العديد من الأطفال – عددهم عشرة . درس في شبابه في المؤسسات التعليمية الدينية التوراتية.

تشمل المسيرة العسكرية لزيني سلسلة طويلة من المناصب القيادية القتالية. انضم إلى هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي في عام 1992، وأصبح فيما بعد قائداً للسرية الثالثة من الكتيبة الثانية عشرة في لواء جولاني، والتي قادها في معارك جنوب لبنان. وفي وقت لاحق، تولى قيادة السرية الأولى في وحدة إيجوز، وفي عام 2006 تم تعيينه قائداً للكتيبة 51. وفي صيف عام 2007، قاد الكتيبة في نشاط عملياتي في قطاع غزة استمر حتى فبراير/شباط 2008. وفي أعقاب هذا النشاط حصلت الكتيبة على ميدالية الوحدة من قائد القيادة الجنوبية في حينه، يوآف غالانت.

يعيش زيني في كيشيت في مرتفعات الجولان، وهو متزوج ولديه 11 طفلاً. عين زيني في عام 2008 قائداً لوحدة إيجوز وقادها في عملية الرصاص المصبوب. في عام 2011 تمت ترقيته إلى رتبة عقيد وتولى قيادة لواء ألكسندروني. وذلك خلال عملية الجرف الصامد عام 2014، وبعد إصابة قائد لواء جولاني غسان عليان، تم تعيين زيني مؤقتًا خلفًا له وقاد اللواء في معركة الشجاعية شرق غزة.

في عام 2015، أسس زيني لواء الكوماندوز ("عوز ") وكان قائده الأول. وفي عام 2018 تمت ترقيته إلى رتبة عميد وتعيينه قائداً لتشكيل "عيدان". في عام 2020، تم تعيينه قائداً للمركز الوطني للتدريب البري، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2022. في يونيو/حزيران 2023، تمت ترقيته إلى رتبة جنرال وتعيينه في مهامه الحالية.