قرارات إدارية تشعل الشارع السوري واحتجاجات المعلمين وأصحاب المهن تتسع

تشهدُ عدةُ محافظاتٍ سوريةٍ حالةً من الغضبِ والاحتقانِ الاجتماعي، على وقعِ قراراتٍ إداريةٍ أثارتْ احتجاجاتٍ واسعةً في قطاعاتٍ تعليميةٍ ومعيشية، وسطَ مخاوفَ متزايدةٍ من انعكاساتها على الاستقرارِ المعيشيِّ وسيرِ المرافقِ الخدميةِ الأساسية.

في اللاذقيةِ، نفّذَ مئاتُ المعلمينَ والمعلماتِ اعتصامًا احتجاجيًّا رفضًا لقرارِ وزارةِ التربيةِ القاضي بإعادتِهم إلى مناطقِ عملِهم السابقةِ ومنعِ تجديدِ عقودِهم. المحتجّونَ اعتبروا القرارَ نقلًا قسريًّا في ظلِّ أوضاعٍ أمنيةٍ واقتصاديةٍ غيرِ مستقرة، مؤكّدينَ أنَّ غالبيتَهم من الإناثِ، ما يهدّدُ استقرارَ الكادرِ التعليميِّ واستمراريةَ العمليةِ التربوية.

وفي طرطوس، شهدَتْ مديريةُ التربيةِ والتعليمِ اعتصامًا حاشدًا لمعلّمينَ متعاقدين، احتجاجًا على قراراتِ إعادةِ فرزِهم إلى محافظاتٍ أخرى. ورفعَ المعتصمونَ لافتاتٍ تصفُ الإجراءاتِ بـ«الفصلِ تحتَ الضغطِ»، مطالبينَ بالتراجعِ عنها واعتمادِ بدائلَ تحافظُ على الكوادرِ الشابّة، ولا سيّما معَ انطلاقِ الفصلِ الدراسيِّ الثاني.

وفي ريفِ حلب، نُفِّذَتْ وقفةٌ احتجاجيةٌ لتجّارِ سوقِ الهالِ المركزيِّ في مدينةِ الباب، رفضًا لقرارِ تغييرِ صيغةِ العقودِ المبرمةِ معَ المجلسِ المحليِّ السابقِ، وُصِفَ بالتعسّفيّ. كما شهدَ محيطُ القصرِ البلديِّ في مدينةِ حلبَ تجمّعاتٍ لأصحابِ البسطاتِ، للمطالبةِ بإنصافِهم وإيجادِ حلولٍ عادلةٍ تضمنُ حقَّهم في العمل.

هذهِ التحرّكاتُ تعكسُ تصاعدَ حالةِ الغضبِ الشعبيّ، في ظلِّ قراراتٍ إداريةٍ يرى المحتجّونَ أنّها تمسُّ مصادرَ رزقِهم وتُضعفُ استقرارَ قطاعاتٍ خدميةٍ أساسية.