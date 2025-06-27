بعد عملية إيران| رئيس الاستخبارات الإسرائيلية يشيد "بشجاعة وبإنجازات العملية التي استمرت اثني عشر يومًا"

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أرسل مدير الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) اللواء شلومي بيندر، رسالةً مهمةً إلى فرقه في ختام عملية "صحوة الأسد" ضد إيران، جمع فيها بين الرضا عن النتائج والنقد الذاتي للإخفاقات السابقة.

وأشاد بيندر في مذكرة القيادة الثالثة عشرة، المعنونة "بشجاعة وتواضع" بإنجازات العملية التي استمرت اثني عشر يومًا: "إتلاف العديد من المكونات الحيوية للبرنامج النووي الإيراني، تعطيل سلسلة القيمة لصناعة الصواريخ الإيرانية". وأكد رئيس الاستخبارات أن هذه النجاحات ساعدت في "منع تفاقم التهديد الوجودي من إيران".

مع ذلك، لا يتجاهل بيندر الإخفاقات السابقة: "في هذه اللحظات من النجاح الاستثنائي تحديدًا، تتردد ذكرى الفشل الاستخباراتي في 7 أكتوبر". ويصر على أن "الفشل والنجاح حدثا داخل المؤسسة نفسها". هذا التأمل يدفعه إلى مطالبة أجهزته بـ"التواضع الصادق، والاعتراف العميق بتعقيد مهنة الاستخبارات وهشاشة فهمنا لمختلف الأعداء".

على الرغم من النجاحات، يُؤكد بايندر أن "العودة العاجلة لرهائننا وهزيمة حماس لا تزالان من الأولويات"، مُشددًا على أن "إسرائيل تواجه واقعًا أمنيًا أفضل، ولكنه ليس أقل تعقيدًا".