تقرير: حزب الله يتسلح مجددا رغم الضربات الإسرائيلية والإشراف اللبناني

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، وأكدته مصادر إسرائيلية، يُعيد حزب الله تسليح نفسه على نطاق واسع رغم جهود الجيش اللبناني لنزع سلاحه والغارات الجوية شبه اليومية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وتشير معلومات استخباراتية إسرائيلية إلى أن "حزب الله تيراكم مخزونات جديدة من الصواريخ والقذائف والمدفعية والمعدات العسكرية، بعضها يُنقل عبر سوريا أو بحرًا، والبعض الآخر يُصنع مباشرةً على الأراضي اللبنانية".

ويُشير مسؤولو استخبارات عرب إلى أن "حزب الله غيّر استراتيجيته، مُعتمدًا هيكلية أكثر لامركزية ومرونة، تُضاهي هيكلية حماس في قطاع غزة بعد الخسائر الفادحة التي مُنيت بها خلال الحرب، هذا الأسلوب العملي، المُستوحى من أساليبه في الثمانينيات، يُعزز صموده في مواجهة الهجمات المُستهدفة".

ويتصاعد الغضب في القدس: نصّ اتفاق عام 2024 مع لبنان على رقابة صارمة على ترسانة حزب الله، لكن عملية نزع السلاح تعثرت. تُتهم إسرائيل بيروت بالتقاعس وتُهدد بالتدخل من جانب واحد إذا استمر الوضع. منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أفادت التقارير أن الجيش الإسرائيلي قصف أكثر من ألف هدف مرتبط بحزب الله في أنحاء لبنان، مع تبادل معلومات استخباراتية دقيقة مع الجيش اللبناني.