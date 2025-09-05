تقرير: ويتكوف التقى بمسؤولين قطريين في باريس لبحث جهود إنهاء حرب في قطاع غزة

قد يعجبك أيضًا -

افاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصدرين مطلعين، اليوم الجمعة، أن "المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف التقى مع عدد من كبار المسؤولين القطريين في باريس، أمس الخميس، وناقش معهم الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة".

وأبلغ مصدر مطلع على المحادثات "أكسيوس" بأنه "لم يتم حتى الآن إحراز أي تقدم في المفاوضات، وأرجع ذلك في الأساس إلى الموقف الإسرائيلي"، ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي، لم يسمه، القول إن "الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق متعثرة، وإن الولايات المتحدة لا تطرح أي مبادرة جديدة، لافتاً إلى أن حركة حماس "لا تظهر المرونة الكافية".

كانت حركة حماس قالت في بيان، أمس الخميس، إنها ما زالت تنتظر رد إسرائيل على المقترح الذي قدمه الوسطاء في أغسطس/آب الماضي، وجددت التأكيد على استعدادها لإبرام اتفاق شامل يتم بموجبه إطلاق سراح جميع المختطفين مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.