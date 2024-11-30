معطيات هامة حول هجوم المعارضة السورية في حلب وإدلب ومسيراتها تثير التساؤلات عن مصدرها

ذكرت تقارير سورية أن قوات المعارضة السورية دخلت اليوم عدد من الأحياء في مدينة حلب، لأحياء والأحياء التي دخلتها الفصائل هي: الحمدانية وحلب الجديدة و3000 شقة والجميلية وصلاح الدين، جاء ذلك وفقا لموقع الحرة والمرصد السوري لحقوق الانسان، في حين أثار استخدامها المسيرات التساؤلات عن تلقيها دعم خارجي

جاءت هذه التطورات بعد هجوم شنته الفصائل قبل يومين في ريف حلب، في حين فتحت هذه الفصائل جبهة ثالثة في إدلب صباح الجمعة، ونجحت خلالها بالسيطرة على مدينة سراقب على الأوتوستراد الدولي بريف إدلب.

ووفقا لتقرير "الحرة" فإن الفصائل المشاركة في الهجوم تسير في إطارين تتصدر الأول "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) ويضم الثاني فصائل مدعومة من تركيا، وجماعات أخرى تنشط عسكرياً في شمال غرب سوريا منذ سنوات بشكل منفرد، وتقول هذه الفصائل أن هجومها يهدف إلى "إبعاد خطر قوات النظام السوري والجماعات المسلحة الإيرانية، وتأمين المناطق التي تسيطر عليها".

وأضافت هذه الفصائل في بيانها الأول يوم الأربعاء الماضي، أن هجومها يأتي كرد فعل "على حملة التصعيد الأخيرة التي بدأتها قوات الجيش السوري، مستهدفة مناطق مأهولة بالسكان، بالمدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة، ما أسفر عن مقتل مدنيين".

تساؤلات حول كمية السلاح ومصدر المسيرات

وطرحت تساؤلات حول علاقة العملية بتحريض تركي ضد سوريا لرفضها التطبيع مع أنقرة، أو هذه القوات تصرفت لوحدها خشية أن يتم القضاء عليها بعد التوافق التركي، والتي أبرزها "هيئة تحرير الشام" التي تعارض تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا.

والملفت هو حجم السلاح الذي تقاتل فيه هذه القوات حيث أنه كبير، ولا يمكن الحصول عليه بدون دعم خارجي، كما برز ظهور المسيرات بين قوات المعارضة وفقا لبيان الجيش السورية، حيث يذكر الأمر بالمسيرات التركية "بيرقدار"، ما يثير التساؤل إن كانت تركيا هي التي زودتها بها.

من جانبه، صرح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في هذا السياق، إن “المعركة كان يتم التحضير لها من قبل هيئة تحرير الشام بدعم من جهة خارجية”، وتابع عبد الرحمن: “قبل هذه المعركة، حضر ضباط من أوروبا الشرقية لتدريب هيئة تحرير الشام على استخدام المُسيّرات”.

تداعيات تحرك فصائل المعارضة على التفاهمات الاقليمية

ويشار الى أن ما حققته فصائل المعارضة داخل حلب وريفها يخالف ويكسر الخرائط التي رسمها اتفاق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي مارس/آذار 2020، كما يكسر الحدود التي ثبتها مسار "أستانة" في عام 2019، بحضور زعماء إيران وتركيا وروسيا.

ومن أبرز المناطق التي سيطرت عليها فصائل المعارضة السورية صباح الجمعة، منطقة الحاضر التي خسرتها في عام 2015 ،اضافة إلى منطقة الفوج 47 الواقع غرب حلب، ومبنى البحوث العلمية، الذي شكل أولى محطات الدخول إلى الأحياء التي سيطرت عليها الفصائل ليلة الجمعة.

المعطيات الميدانية حتى الآن تشير إلى أن فصائل المعارضة السورية تسعى لإحكام السيطرة على كامل مدينة حلب. وفي حال نجحت بالقيام بذلك ستكون هذه الخطوة الأكبر من نوعها على الصعيد العسكري، منذ عام 2011.