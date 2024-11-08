ملك هولندا للرئيس الإسرائيلي: "لقد خذلنا اليهود خلال المحرقة، وفي الليلة الماضية خذلنا مرة أخرى"

تحدث ملك هولندا ويليم الكسندر مع الرئيس الاسرائيلى يتسحاق هرتسوغ، اليوم الجمعة، وأدان بشدة الهجمات على السياح الإسرائيليين فى أمستردام. وقارن هذه الأحداث بفشل هولندا في حماية اليهود أثناء الهولوكوست.

وقال الملك للرئيس: “لقد خذلنا الجالية اليهودية خلال الحرب العالمية الثانية، وفي الليلة الماضية فشلنا مرة أخرى”. وأعرب عن اشمئزازه العميق ووعد بأن حكومته ستبذل كل ما في وسعها لضمان سلامة الزوار وإعادتهم سالمين إلى إسرائيل.

وشدد الرئيس على أن أحداث تلك الليلة تذكرنا بالأوقات المظلمة التي عاشها اليهود ويجب إدانتها بشكل قاطع. كما طالب باتخاذ إجراءات في شوارع أمستردام لوقف هذه الموجة من الكراهية الرهيبة المعادية للسامية، وإعادة جميع الإسرائيليين الراغبين في العودة إلى وطنهم في أسرع وقت ممكن.

وفي وقت سابق، أبلغ رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف هرتزوغ بجميع الإجراءات المتخذة، وأدان بشدة الأحداث وتعهد للرئيس بأن حكومته ستبذل كل ما في وسعها لضمان سلامة الإسرائيليين وضمان عودتهم الآمنة.