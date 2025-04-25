فرنسا تجلي 115 من مواطنيها من غزة هذا الأسبوع

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، أنها نجحت في إجلاء 115 شخصا من قطاع غزة هذا الأسبوع. وقد وصل هؤلاء الأشخاص الآن إلى الأراضي الفرنسية.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان على أن "عملية الإجلاء هذه تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها فرنسا لمساعدة السكان المدنيين المحاصرين في الصراع". ولم تحدد السلطات الفرنسية جنسية أو ملف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، ولكن من المرجح أنهم مواطنون فرنسيون وعائلاتهم، وربما أشخاص معرضون للخطر.

ويأتي هذا الإعلان في سياق العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في غزة، وخاصة في رفح، حيث يخشى شن هجوم بري منذ عدة أسابيع. واغتنمت الوزارة هذه الفرصة لتؤكد مجددا موقف فرنسا المعارض بشدة "للنزوح القسري للسكان" في غزة. ويأتي هذا البيان في إطار المخاوف الدولية بشأن عمليات الإجلاء الجماعي للمدنيين الفلسطينيين التي أمرت بها إسرائيل في مناطق معينة من الأراضي الفلسطينية.