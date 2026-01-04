“جريمة تهز المجتمع العربي: اعتقال طبيب أعصاب بشبهة قتل شقيقه بإطلاق نار في عرابة شمال إسرائيل

اعتقلت الشرطة، مساء السبت، طبيب أعصاب يبلغ من العمر 36 عامًا، بشبهة قتل شقيقه بإطلاق نار داخل منزل العائلة في مدينة عرابة شمال البلاد، وذلك على خلفية خلافات عائلية، وفق ما أفادت به مصادر شرطية.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الضحية، بكر محمود ياسين، وهو شاب في العشرينات من عمره، أُصيب بعيار ناري داخل المنزل. وبعد الحادثة، غادر المشتبه به المكان، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من اعتقاله بعد ساعات داخل شقة اختباء قرب إحدى المدارس في المدينة.

وذكر بيان للشرطة أن قوات كبيرة من لواء الشمال وعناصر من الحرس الوطني وصلت إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، وشرعت بعمليات تمشيط وتحقيق مكثفة، أسفرت عن توقيف المشتبه به وضبط مسدس يُشتبه باستخدامه في الجريمة. وقد نُقل الطبيب إلى التحقيق لدى وحدة مكافحة الجريمة في منطقة الجليل، على أن يُعرض لاحقًا على المحكمة.

في سياق منفصل، أعلنت إدارة مستشفى رمبام في حيفا، صباح اليوم، وفاة رجل يبلغ من العمر 70 عامًا متأثرًا بجراحه، بعد تعرضه لإطلاق نار يوم الثلاثاء الماضي في بلدة حوالد شمال البلاد. وأفادت الشرطة أن الحادثة جاءت في إطار نزاع عائلي مستمر بين عائلتين، أسفر عن سقوط عشرات الضحايا خلال السنوات الأخيرة.

وكان قد قُتل قبل أيام محمد حوالد، ابن شقيق الضحية، في حادثة إطلاق نار مشابهة، حيث عُثر عليه داخل مركبة قرب البلدة، إلى جانب ضحية أخرى من العائلة. وتشير التحقيقات إلى أن المسلحين اعترضوا طريقهما أثناء توجههما إلى العمل.

وبحسب معطيات رسمية، سُجّل منذ بداية العام الجاري أربعة قتلى في جرائم عنف داخل المجتمع العربي، وسط مطالب متزايدة بتكثيف جهود إنفاذ القانون والحد من تصاعد الجريمة.