الخارجية السورية: الهجوم الإسرائيلي على بيت جن "جريمة حرب"

وصفت وزارة الخارجية السورية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف بلدة بيت جن في ريف دمشق، الليلة، بأنه "جريمة حرب" و"مجزرة" بحق المدنيين، مؤكدة أن الهجوم الإسرائيلي كان متعمدًا ووحشيًا. وأفادت الوزارة في بيان رسمي أن "القصف الجوي الإسرائيلي استهدف مناطق سكنية مكتظة بالمدنيين، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إصابة العديد من الأشخاص بجروح متفاوتة".

تفاصيل العملية العسكرية:

في الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن عملية عسكرية في بلدة بيت جن جنوب سوريا، بهدف اعتقال عناصر من تنظيم "الجماعة الإسلامية"، التي يُشتبه في تورطها في مخططات تستهدف إسرائيل. وذكر الجيش في بيانه أن العملية جاءت بعد تلقي معلومات استخباراتية تفيد بأن الجماعة كانت تخطط لشن هجمات ضد مدنيين إسرائيليين.

وخلال العملية، تعرضت القوات الإسرائيلية لإطلاق نار من مسلحين في المنطقة، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة، حيث ردت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار، مدعومة بإسناد جوي من القوات الجوية الإسرائيلية. الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين، من بينهم ضابطان ومقاتل احتياط بصورة خطيرة، مع إصابة آخرين بجروح طفيفة.

موقف سوريا:

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية السورية الهجوم الإسرائيلي واعتبرته انتهاكًا لسيادة سوريا وجرائم ضد الإنسانية. وقالت الوزارة في بيانها: "إن الهجوم الإسرائيلي على بيت جن يمثل عدوانًا سافرًا على أراضي سوريا، وهو يأتي في إطار سياسة إسرائيلية مستمرة للتصعيد العسكري في المنطقة." وأضاف البيان أن سوريا ستواصل الدفاع عن أراضيها باستخدام جميع الوسائل المشروعة التي يتيحها القانون الدولي.

وأكدت الخارجية السورية أن "العدوان الإسرائيلي يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وشددت على أن العدوان لن يمر دون رد، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الهجمات المتكررة على الأراضي السورية".

وأفاد نشطاء من بلدة بيت جن أن أهالي البلدة تصدوا ل دورية إسرائيلية حاولت التوغل في المنطقة، وتمكنوا من إجبارها على الانسحاب بعد اشتباكات قصيرة.