"من المهم أن يكون حوار وكسوري أدعو لقمة خماسية تجمع الهجري والشرع وعبدي وغزال والبطريرك يازجي"

على خلفية التوترات الأخيرة بعدة مناطق في سوريا، دعا الصحافي السوري عبد الجليل السعيد الى "عقد قمة وطنية خماسية تجمع الهجري والشرع وعبدي وغزال والبطريرك يازجي". لمتابعة تصريحه كاملا في الفيديو.

جاءت تصريحات الصحافي السعيد خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي حيث تطرق الى لقاء البطريرك يازجي مع الرئيس أحمد الشرع وقال :"يرأس البطريرك يازجي غالبية المكون المسيحي في سوريا وكان له موقف مناهض للرئاسة، لكن بعد زيارة شقيق الشرع ماهر للبطريرك حدث تطور ايجابي بالعلاقات ، واللقاء أمس كان حميميا وخاصا .. وأنا كسوري أدعو لتوسيع ذلك وأدعو لعقد قمة خماسية تجمع الرئيس الشرع والشيخ الهجري والجنرال مظلوم عبدي والشيخ غزال غزال والبطريرك يازجي ، يجب أن يجتمع القادة السوريون اليوم تحت قبة قصر الشعب وأن يكون حوار بين السوريين"

