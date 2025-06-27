ترامب: سنقصف إيران مرة أخرى إذا فكرت في العودة إلى تخصيب اليورانيوم"بالتأكيد، لا شك في ذلك"

قد يعجبك أيضًا -

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة إن بلاده قد تقصف إيران مرة أخرى "إذا فكرت في العودة إلى البرنامج النووي"، وأضاف "هجومنا على منشآت إيران النووية كان ناجحاً، وصواريخنا أصابت أهدافها بدقة"، واضاف "أوقف على الفور كل العمل على تخفيف العقوبات بعد بيان المرشد الإيراني علي خامنئي" وأضاف ترمب في منشور عبر "تروث سوشيال": "خامنئي يعلم أن تصريحاته كذبة".

وفي السياق قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إن "تصويت البرلمان على وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو نتيجة مباشرة لدور مدير الوكالة رفائيل غروسي في إخفاء حقيقة حل جميع المشاكل السابقة".

وأضاف عراقجي عبر منصة "إكس" أن جروسي ساهم في اعتماد قرار ضد إيران من قبل مجلس محافظي الوكالة ثم قصف المواقع النووية الإيرانية، مشدداً على أن قرار البرلمان صدر لحين ضمان أمن الأنشطة النووية الإيرانية، مؤكداً أن الوكالة وجروسي يتحملان المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع " السيئ"، وانتقد عراقجي إصرار مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية على زيارة المواقع التي تعرضت للقصف بحجة الضمانات بوصفه "أمر لا معنى له وربما يكون خبيثاً في نواياه"، مؤكداً أن بلاده تحتفظ بحقها في اتخاذ أي خطوة للدفاع عن مصالحها، وشعبها، وسيادتها.