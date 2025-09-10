التحذير الذي نقلته مصر إلى قادة حماس

قد يعجبك أيضًا -

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية صباح اليوم (الأربعاء) أن السلطات المصرية، التي تدير الوساطة في محادثات صفقة المختطفين بالتعاون مع قطر، ناقشت خلال الأسبوعين الماضيين مع جهات في حركة حماس المخاطر الأمنية التي تهدد قادة الحركة خارج الأراضي الفلسطينية، وخاصة في لبنان وتركيا.

ومع ذلك، بحسب الصحيفة، في الدوحة والقاهرة كانوا مصدومين من تنفيذ محاولة الاغتيال، خاصةً في ضوء حقيقة أن الهجوم نُفذ داخل قطر الوسيطة. بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لهم، فإن واشنطن أبلغت القطريين عن الهجوم بعد حوالي عشر دقائق من وقوعه، ولم تحذر قبل الهجوم كما ادعى الأمريكيون.

كما هو معلوم، العملية المشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك ضد كبار قادة حماس، نُفذت أمس حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر، حيث هاجمت نحو عشرة طائرات تابعة لسلاح الجو مبنى كان يتواجد فيه كبار قادة التنظيم في الدوحة، عاصمة قطر. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان أحد أو أكثر من كبار قادة التنظيم الذين كانوا في المبنى المستهدف قد أُصيبوا فعلاً، فيما ينفي التنظيم نفسه مقتل أي من قياداته.