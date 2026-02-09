أول قوة أجنبية في غزة؟ إندونيسيا تقترب من إرسال جنودها

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء الاثنين، ببدء التحضيرات لاستقبال قوات عسكرية إندونيسية في قطاع غزة، تمهيدًا لانضمامها إلى قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في القطاع.

وبحسب التقرير، لم يُحدَّد بعد موعد وصول القوات الإندونيسية، إلا أنه من المتوقع أن تكون إندونيسيا أول دولة أجنبية ترسل قوات إلى غزة، في خطوة لافتة كونها أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن القوات ستنتشر في جنوب قطاع غزة، في المنطقة الواقعة بين رفح وخان يونس، لافتة إلى أن الموقع المخصص للانتشار بات جاهزًا ميدانيًا، فيما يستغرق استكمال تجهيز مرافق الإقامة وبناء المنشآت السكنية عدة أسابيع.

وتقدّر التقديرات الأولية حجم القوة الإندونيسية بعدة آلاف من الجنود، في وقت تجري فيه اتصالات مع جاكرتا بشأن آليات نقل القوات إلى داخل القطاع، إضافة إلى الإجراءات والضوابط المرتبطة بمهامها.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يزور الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو العاصمة الأميركية واشنطن في 19 فبراير/شباط، للمشاركة في اجتماع لمجلس السلام الذي يرعاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكان سوبيانتو قد أعلن سابقًا استعداد بلاده لإرسال ما يصل إلى 20 ألف جندي إلى قطاع غزة.