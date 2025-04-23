في تطور دراماتيكي: الأردن يحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين بشكل كامل في المملكة

أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم (الأربعاء) حظر أنشطة جماعة "الإخوان المسلمين" على أراضي المملكة. واتهم وزير الداخلية الأردني مازن الفراية التنظيم بالوقوف وراء التنظيم المسلح الذي تم الكشف عنه الأسبوع الماضي، وأوضح أن أعضاء الخلية "أتلفوا وثائق" تشير إلى ارتباطهم بالتنظيم.

وأضاف الفراية أن استمرار نشاط التنظيم يعرض الأردن ومواطنيه للخطر، ولذلك تقرر تطبيق الحكم القضائي الذي يحظر نشاط جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، وهي الخطوة التي تعني حظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين في المملكة.

وأفادت قناة التلفزيون الأردني الرسمية أن الشرطة القضائية نفذت عمليات تفتيش لعدد من مقرات ومكاتب جماعة الإخوان المسلمين في مختلف محافظات المملكة.

وأعلنت المخابرات الأردنية الأسبوع الماضي أنها أحبطت شبكة من النشطاء كان هدفها "الإضرار بالأمن الوطني وإثارة الفوضى وتخريب الممتلكات في المملكة". نجحت شبكة الناشطين المرتبطة بحركة حماس، في إنتاج صواريخ قصيرة المدى، وكانت تخطط لإنتاج طائرات بدون طيار عن طريق دول أجنبية.

وذكر مقطع فيديو بثته الحكومة الأردنية أن مؤسس الخلية تلقى التدريب والتوجيه في لبنان. وقال مصدر أمني أردني لرويترز إن الأشخاص الستة عشر الذين تم اعتقالهم في القضية مرتبطون بتنظيم حماس وجماعة الإخوان المسلمين التي اتخذت الحكومة الأردنية ضدها إجراءات اليوم.

وذكر مقطع فيديو بثته الحكومة الأردنية أن مؤسس الخلية تلقى التدريب والتوجيه في لبنان. وقال مصدر أمني أردني لرويترز إن الأشخاص الستة عشر الذين تم اعتقالهم في القضية مرتبطون بتنظيم حماس وجماعة الإخوان المسلمين التي اتخذت الحكومة الأردنية ضدها إجراءات اليوم.