"تعليمات صارمة لأنصاره": حزب الله ينشر فيديو للتجهيزات لتشييع هاشم صفي الدين

حدد حزب الله تاريخ 23 شباط/فبراير موعدا لتشييع القيادي في حزب الله هاشم صفي الدين ، وعلى ضوء ذلك نشر اليوم فيديو لهذه الإستعدادات والتجهيزات الجارية، حيث ستجري مراسم التشييع في مسقط رأسه بلدة ديرقانون في جنوب لبنان.

social network

كما أشارت مصادر لبنانية إعلامية أن التنظيم أعطى تعليمات وتوجيهات صارمة لأنصاره الذين سيشاركون في مراسم تشييع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ورئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين على ضرورة ضبط النفس بأقصى الدرجات وعدم اتاحة افتعال أي أحداث أمنية في هذا اليوم.

وبناء على ذلك، بدأ التنظيم تشكيل لجان مراقبة وضبط للحشود التي ستشارك في التشييع منعًا لأي إخلال بالأمن ولكي يكون هذا اليوم بمثابة تكريم للأمين العام السابق حسن نصر الله، كما دعا نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله في كلمته الأخيرة لعدم إطلاق النار خلال هذه المناسبة.