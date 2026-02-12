إيران تعيد بناء صواريخها بسرعة قياسية: إسرائيل ترفع مستوى التأهب العسكري

تقارير الاستخبارات، التي قادت إلى تقديم زيارة نتنياهو بأسبوع والتي تُنشر اليوم (الخميس)، تظهر معطيات مقلقة بالنسبة لإسرائيل حول إعادة تأهيل القدرات الإيرانية. وفقًا لمعطيات محدثة من مصادر استخباراتية غربية وإسرائيلية، سرّعت إيران في الأشهر الأخيرة إعادة تأهيل برنامج صواريخها الباليستية بشكل غير مسبوق. التقدير الإسرائيلي الجديد يحدد أنه خلال أسابيع قليلة فقط، سيمتلك نظام الملالي مخزونًا من حوالي 1800 إلى 2000 صاروخ باليستي موجه نحو إسرائيل، وهو معطى يعكس وتيرة إنتاج مقلقة تقارب 700 صاروخ في أقل من عام.

هذه الأرقام تروي قصة السباق ضد الزمن: عشية العملية الإسرائيلية في الصيف الماضي، كانت إيران تمتلك حوالي 3,000 صاروخ وهدفت للوصول إلى 5,000 حتى نهاية عام 2025. خلال العملية تم تدمير نحو 35 مصنعاً ونصف قاذفات الإطلاق، مما ترك طهران مع حوالي 1,300 صاروخ فقط في نهاية القتال.

ومع ذلك، تقارير في "نيويورك تايمز" مدعومة بصور أقمار صناعية تؤكد أن إيران أصلحت بسرعة المنشآت التي تضررت. وعلى عكس البرنامج النووي المعقد، فإن الصاروخ الباليستي متوفر ورخيص ويعد بالنسبة لطهران "وثيقة تأمين" تقليدية، وقد أبلغت الوسطاء بأنها "غير مستعدة للتنازل" عنها.

في الساحة السياسية، أوضح نتنياهو قبل مغادرته أنه يعتقد أن الانتظار حتى الموعد الأصلي للاجتماع كان من الممكن أن يكون متأخراً جداً. الهدف الرئيسي في المحادثات بواشنطن هو وضع مبادئ التفاوض مع إيران، حيث تطالب إسرائيل بضمان "حرية العمل العسكري" في أي اتفاق مستقبلي في حال خرقت طهران التزاماتها. التوتر يتصاعد على ضوء حقيقة أنه فقط الأسبوع الماضي عرض الإيرانيون صاروخ "خرمشهر 4"، والذي يدعون أنه قادر على اختراق أنظمة الدفاع الإسرائيلية.

في الجيش الإسرائيلي لا يخاطرون، وفي منظومة الدفاع الجوي يشيرون بالفعل إلى المعركة القادمة كحدث مختلف تماماً عن كل ما عرفناه. رغم أن العملية الاسرائيلية" انتهت بنسبة اعتراض تزيد عن 80%، يشير كبار قادة المنظومة إلى أنهم هذه المرة يستعدون لسيناريوهات متطرفة أوسع بكثير. بينما يبدي سلاح الجو ثقة كبيرة في مواجهة التهديدات التكنولوجية الجديدة من طهران، فإن حالة التأهب في البطاريات في ذروتها، انطلاقاً من الفهم بأن سرعة استجابة القيادات هي التي ستحسم شدة الضربة إذا ما استبدلت الدبلوماسية في واشنطن بأصوات الحرب مرة أخرى.