غريتا تونبرغ بعد وصولها اليونان :"الأنظمة الدولية خانت الفلسطينيين"

وصلت الناشطة السويدية غريتا تونبرغ إلى اليونان برفقة مشاركين آخرين في أسطول صمود الذي توجه إلى قطاع غزة، والذين طُردوا من البلاد. وحظيت باستقبال الأبطال وسط حشد من النشطاء ، وقالت: "الإبادة الجماعية تُبث مباشرة على هواتفنا. لا يحق لأحد أن يقول إنه لا يعلم. يجب على دولنا منع حدوث الإبادة الجماعية، وهي لا تفعل ذلك. عليها أن تمارس ضغطًا حقيقيًا على إسرائيل وأن تتوقف عن إرسال الأسلحة إليها. نحن لا نرى الحد الأدنى، والأنظمة الدولية تخون الفلسطينيين. لا أفهم كيف يمكن للبشر أن يكونوا بهذا القدر من الشر".

وكما نُشر لأول مرة في i24NEWS: الناشطة السويدية غريتا تونبرغ تم ترحيلها اليوم (الإثنين) من إسرائيل إلى اليونان. آتيح ترحيلها بعد أن وافقت الحكومة اليونانية على اصطحاب تونبرغ على الطائرة التي صعد عليها مواطنوها الذين شاركوا في أسطول صمود ويُحتجزون في إسرائيل.

بوزارة الخارجية أشاروا إلى أنه إلى جانب تونبرغ، تم ترحيل 170 ناشطًا آخرين - مواطني اليونان، إيطاليا، فرنسا، أيرلندا، السويد، بولندا، ألمانيا، بلغاريا، ليتوانيا، النمسا، لوكسمبورغ، فنلندا، الدنمارك، سلوفاكيا، سويسرا، النرويج، بريطانيا، صربيا والولايات المتحدة. وقد أقلعوا من مطار رامون القريب من إيلات إلى اليونان وسلوفاكيا.

إلى جانب هذه التفاصيل، نشروا في حساب X الرسمي للوزارة صورتين يظهر فيهما تونبرغ ونشطاء آخرون وهم ينتظرون رحلتهم الجوية.

في وقت سابق اليوم، قامت محكمة الصلح في بئر السبع بتمديد اعتقال مواطنة إسبانية في الخمسينات من عمرها حتى يوم الأربعاء، والتي شاركت في قافلة بحرية إلى غزة. وقد تم اعتقالها بعد أن عضّت سجّانة في يدها اليسرى أثناء تواجدها في السجن.

بداية الحدث كانت مع ناشطتين رفضتا الدخول إلى الزنزانة، وذلك عندما تم نقلهما لفحوصات طبية قبل ترحيلهما من إسرائيل. الاثنتان رفضتا تلقي العلاج الطبي، عارضتا الإجراءات، استلقتا على الأرض، عانقت إحداهما الأخرى وأمسكتا بالأعمدة بأيديهما وأقداميهما.

علمت i24NEWS أنه خلال محاولات السجانات إعادتهن إلى الزنزانة - قامت الاثنتان بالركل واستمرتا في المقاومة بالقوة. إحداهن، المشتبه بها الرئيسية، عضّت إحدى السجانات، وتم استدعاء مساعدة طبيب أسنان للمساعدة. السجانة احتاجت إلى علاج طبي وتلقت حقنة ضد الكزاز.