تقارير: انهيار المفاوضات بين واشنطن وطهران وإلغاء محادثات النووي المقررة الجمعة

أفاد موقع أكسيوس، اليوم الأربعاء، بإلغاء محادثات النووي بين الولايات المتحدة وإيران، التي كان من المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل، بعد تعثر التفاهمات بين الجانبين حول مكان اللقاء وصيغته.

وبحسب التقرير، رفضت واشنطن مطالب إيرانية بتغيير موقع المحادثات أو تعديل إطارها، بعدما كانت مقررة في إسطنبول وبمشاركة أطراف دولية إضافية. وأوضح مسؤول أميركي رفيع أن بلاده أبلغت طهران بموقف حاسم، قائلاً: “هذا أو لا شيء”، مضيفًا أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة لعقد اللقاء إذا وافقت إيران على العودة إلى الصيغة الأصلية، سواء خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

وأكد المصدر الأميركي أن واشنطن تسعى إلى التوصل إلى “اتفاق حقيقي وبأسرع وقت ممكن”، مشيرًا إلى أن الفشل في ذلك قد يدفع إلى بحث خيارات أخرى.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن بلاده لا تعتبر عقد المحادثات تنازلًا أو منحًا للشرعية، مشددًا على أن أي مفاوضات جدية يجب أن تشمل عدة ملفات، من بينها البرنامج النووي، والصواريخ الباليستية، ودعم جماعات مسلحة في المنطقة، إضافة إلى قضايا داخلية تتعلق بحقوق الشعب الإيراني.

في المقابل، قال مسؤول إيراني رفيع لوكالة رويترز إن أي محادثات محتملة مع الولايات المتحدة ستكون محصورة بالملف النووي فقط، مؤكدًا أن برنامج الصواريخ الباليستية “ليس مطروحًا للنقاش”.