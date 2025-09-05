إيران:"جولة مباحثات بين طهران والطاقة الذرية في فيينا لبلورة "شكل جديد للتعاون"

قد يعجبك أيضًا -

أعلن ممثل إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا رضا نجفي، أن "مسؤولين من بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيجرون مناقشات في العاصمة النمساوية، اليوم الجمعة، لتحديد شكل جديد للتعاون بين الجانبين"، مشيؤا إلى أن "المحادثات ستجرى على مستوى الخبراء".

وفي وقت سابق من، اليوم الجمعة، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن "عراقجي أجرى مباحثات، أمس الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة مع مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس بشأن البرنامج النووي، مشيرةً إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة المشاورات في الأسابيع الوشيكة".

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء عن عراقي قوله إن "طهران ملتزمة بمسار الدبلوماسية"، مؤكداً أن "إيران جادة في هذا الموقف، وستواصل البقاء عليه"

وكن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، قد قال في وقت سابق إن "اجتماعين عُقدا مع ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وثالثاً سيُعقد خلال الفترة المقبلة، موجهاً انتقادات إلى الوكالة، بسبب ما اعتبره "خضوعاً لتأثير القوى الغربية".

وأقرت طهران قانوناً يعلق التعاون مع الوكالة، وينص على أن أي عمليات تفتيش مستقبلية ستحتاج إلى الضوء الأخضر من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وتجري طهران والوكالة الآن محادثات حول كيفية المضي قدماً في عمليات التفتيش.