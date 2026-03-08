بعد التقرير الذي نشرته قناة i24NEWS في وقت سابق اليوم (الأحد) حول أن الإمارات هاجمت إيران لأول مرة، نفت الدولة الخليجية الخبر. مصدر مقرب من الإمارات قال لـ i24NEWS: "في أبوظبي يجدون صعوبة في فهم التصرفات الإسرائيلية وطبيعة الإيجازات التي تصدر من إسرائيل. هذه دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها بشكل مستقل".

كما أفاد المصدر: "ليس من اللائق أن يتحدث ما يسمى بـ'مصدر إسرائيلي رفيع' باسمنا و/أو ينشر شائعات حول عمليات دولة ذات سيادة أخرى. هذه المنشورات من هذا النوع لا تساعد الجهود الإقليمية وقد تتسبب في ضرر للعلاقات".

كما هو معلوم، منذ بدء عملية "زئير الأسد"، شنت إيران هجمات على عدد من الأهداف في دولة الإمارات، مع التركيز على مبانٍ تُستخدم من قبل الولايات المتحدة، وكذلك منشآت في صناعة النفط المحلية. كما تم استهداف عدة مواقع مدنية في الدولة، مثل مطار دبي.

في وقت سابق اليوم، تم الإبلاغ أن الإمارات هاجمت إيران للمرة الأولى. مصدر إسرائيلي رفيع صرّح لقناة i24NEWS بأنه تم مهاجمة منشأة لتحلية المياه في إيران. وقد تم نفي خبر الهجوم الإماراتي على إيران لاحقًا من قبل رئيس لجنة الدفاع الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، علي النعيمي.

وعلى صعيد متصل أعلنت وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن أبوظبي تتحرك في إطار الدفاع عن النفس رداً على الهجمات التي تعرضت لها من جانب إيران، مؤكدة أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

وقالت الوزارة في بيان إن الضربات الإيرانية تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى أنها تمس بسيادة الدولة ووحدة أراضيها وتشكل تهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها.

وأكد البيان أن الإمارات لا تسعى إلى الانجرار نحو أي صراع أو تصعيد في المنطقة، لكنها شددت في الوقت نفسه على حقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني.

ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوتر الإقليمي بعد الهجمات المتبادلة بين إيران وعدد من دول المنطقة خلال الأيام الأخيرة.