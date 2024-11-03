عملية سرية على أرض سوريا: قوات خاصة إسرائيلية تختطف ناشط ايراني وتحضره الى إسرائيل

سمح بالنشر: مقاتلو الوحدة الخاصة آجوز بالتعاون مع المحققين الميدانيين للوحدة 504، تحت قيادة الفرقة 210 وبتوجيهات استخباراتية، اعتقلوا خلال الأشهر الأخيرة عنصراً إيرانياً تم اعتقاله على الأراضي السورية.

علي سليمان العاصي، مواطن سوري يعيش في منطقة صيدا في جنوب سوريا، تم تشغيله من قبل إيران وشارك في جمع المعلومات الاستخبارية عن قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية حول نشاط مسلح مستقبلي، وكان العاصي تحت مراقبة وثيقة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي تم اعتقاله وهو قيد التحقيق في إسرائيل.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي فإن عملية اعتقال العاصي من قبل قوات الجيش الإسرائيلي منعت وشوشت عملية مستقبلية وقادت للكشف عن طريقة عمل الكيانات الإيرانية في جبهة هضبة الجولان. ونقل العاصي الى التحقيق معه في الوحدة 504 وقوات الأمن.