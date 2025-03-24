ترامب :"هناك المزيد من الدول التي ترغب بالانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم"

صرح رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب للصحفيين مساء اليوم (الاثنين) في اجتماع للكابينيت أن المزيد من الدول ترغب في الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم. وأفاد مراسلو استطلاع البيت الأبيض أن الرئيس ترامب صرح بأنه لا توجد مشاكل في الشرق الأوسط، والآن هناك "الكثير من التحديات" في المنطقة.

نائب الرئيس الأمريكي جي.دي. فانس صرح خلال جلسة الكابينيت إنهم "يرون أن بعض هذه الدول، التي تحمل كراهية عرقية ودينية تاريخية، ترغب في بناء مشاريع الذكاء الاصطناعي والعقارات. إنهم يريدون أن يصبح مواطنوهم أثرياء ومزدهرين وهادئين، وهم يدفعون جانبًا هذه الكراهية القديمة بقيادة الرئيس ترامب".

وادعى فانس أن إدارة بايدن لم تواصل اتفاقات أبراهيم بسبب المخاوف السياسية. ووصف فانس هذا بأنه "أحد أكبر الإنجازات الدبلوماسية في إدارة ترامب الأولى". وبحسب فانس فإن الأمر تغير مع دخول إدارته:"لقد أعطانا الرئيس مهمة إضافة دول جديدة إلى اتفاقيات أبراهيم".