د. ايدي كوهين :"أرفض الدور المصري في إعادة إعمار غزة"

على خلفية خطة ترامب بإنشاء قوة دولية والانتقال الى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، أعرب المحلل السياسي د. ايدي كوهين عن موقفه وقال إنه "يرفض الدور المصري في إعادة إعمار غزة" ، لكنه أكد من جانب آخر وفي سياق العلاقات الأمنية بين مصر وإسرائيل أن "مصر لا تستطيع مواجهة إسرائيل لأن طائراتها أمريكية".

جاءت تصريحات كوهين خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال:"توجد خلافات بخصوص تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق، أولا حماس لم تلتزم بالاتفاق، هي لم تسلم بعد جميع الجثامين..وهناك خلاف حول الدول التي ستشارك بالقوة الدولية. كما سيكون لاحقا خلاف بشأن الدور المصري في إعمار غزة، وأنا أرفض وكتبت توصيات بعدم تولي مصر إدارة عمليات إعمار غزة"

لكنه من جانب آخر شدد على أن العلاقة الأمنية بين مصر وإسرائيل قوية "لدينا علاقات جيدة وقوية مع مصر ، نحن ومصر حاربنا ونحارب الإرهاب سوية… مصر لن تفتح حرب ضد إسرائيل..أسلحة مصر أمريكية، وأول شرط أمريكي عند شراء الأسلحة هو عدم استخدامها ضد إسرائيل".

