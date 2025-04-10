المجازر في الساحل السوري لم تتوقف رغم التحذيرات الأممية والدولية

بعدَ مرورِ شهرٍ على المجازرِ التي هزَّتِ الساحلَ السوريَّ، ورغمَ التحذيراتِ الأمميَّةِ والدوليَّةِ، تتواصلُ الانتهاكاتُ وأعمالُ القتلِ بوتيرةٍ مقلقةٍ، وسطَ اتهاماتٍ بتورُّطِ جهاتٍ أمنيَّةٍ تابعةٍ لسلطةِ الأمرِ الواقعِ في سوريّا في عملياتِ قتلٍ واعتقالٍ طالتْ مدنيينَ.

حيُّ الدعتورِ في مدينةِ اللاذقيّةِ لا يزالُ يشهدُ حوادثَ داميةً بعدَ اقتحامِ الحيِّ من قبلِ مجموعاتٍ مسلّحةٍ تتبعُ لجهازِ الأمنِ العامِّ.الفصائلُ المسلّحةُ بدأتْ بمطالبةِ سكّانِ ريفِ حمصَ وطرطوسَ بتسليمِ السلاحِ وابتزازِهم بدفعِ الأموالِ، مهدِّدينَ بارتكابِ انتهاكاتٍ بحقِّهم.

تقاريرُ حقوقيّةٌ، منها ما صدرَ عن “المرصدِ السوريِّ لحقوقِ الإنسانِ”، وثَّقتْ مقتلَ ما لا يقلُّ عن ألفٍ وتسعمائةِ شخصٍ خلالَ الشهرِ المنصرمِ، بينما تشيرُ مصادرُ محليّةٌ إلى أنَّ العددَ الفعليَّ قد يتجاوزُ ذلك بكثيرٍ.

المنظماتُ الحقوقيّةُ الدوليّةُ، ومن بينها “هيومن رايتس ووتش” و”الشبكةُ السوريّةُ لحقوقِ الإنسانِ”، أعربتْ عن قلقِها من طبيعةِ هذه الانتهاكاتِ، مطالِبةً بفتحِ تحقيقاتٍ مستقلّةٍ وتحديدِ المسؤولياتِ، خاصّةً في ظلِّ مؤشّراتٍ متزايدةٍ على تورُّطِ عناصرَ مرتبطةٍ بهياكلَ أمنيّةٍ تعملُ خارجَ نطاقِ القضاءِ، وبجنسيّاتٍ غيرِ سوريّةٍ.