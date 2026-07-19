لماذا أصبحت الكويت الهدف الأبرز للهجمات الإيرانية في الخليج؟

تبدو الكويت في الوقت الحالي أكثر دول الخليج تعرضًا للهجمات الإيرانية، في ظل التصعيد المتجدد بين طهران والولايات المتحدة حول منطقة مضيق هرمز، وسط تساؤلات حول أسباب تحولها إلى نقطة التركيز الرئيسية في موجة الهجمات الأخيرة.

وقال مصدر مقرب من دوائر الحكم في الكويت، وفق ما نقلته هيئة البث الرسمية كان، إن استهداف بلاده "ليس أمرًا عشوائيًا"، مشيرًا إلى أن هناك عوامل سياسية وأمنية تقف خلف تصاعد الهجمات عليها.

ومنذ عودة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، تعرضت عدة دول في المنطقة لهجمات، من بينها الكويت والبحرين والأردن، إضافة إلى إقليم كردستان شمال العراق، بينما سجلت دول أخرى مثل سلطنة عُمان وقطر والسعودية عددًا أقل من الهجمات، في حين لم تُسجل هجمات إيرانية على الإمارات خلال الجولة الحالية.

الكويت في مرمى الصواريخ والطائرات المسيّرة

وبحسب التقارير، تعرضت الكويت خلال الفترة الأخيرة لهجمات متكررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، حيث استهدفت بعض الهجمات مواقع عسكرية، قبل أن تمتد لاحقًا إلى منشآت مدنية، بينها محطات كهرباء ومنشآت لتحلية المياه ومرافق نفطية.

وأدت هذه الهجمات إلى أضرار وخسائر بشرية، كما دفعت السلطات الكويتية إلى اتخاذ إجراءات أمنية، بينها إغلاق المجال الجوي مؤقتًا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أسباب سياسية وأمنية وراء التصعيد

وقال المصدر إن الكويت تعتقد أن استهدافها مرتبط برفضها فتح قنوات اتصال سرية مع الحرس الثوري الإيراني، وعدم استجابتها لمطالب إيرانية خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن أحد أسباب التوتر يعود إلى رفض الكويت الإفراج عن ضباط تابعين للحرس الثوري، قالت السلطات الكويتية إنها ألقت القبض عليهم بعد محاولة تسلل عبر البحر لتنفيذ أعمال عدائية داخل البلاد.

كما أشار إلى عوامل جغرافية وسياسية تزيد من حساسية موقع الكويت، بينها قربها من إيران ومن مناطق نفوذ حلفائها في العراق، إضافة إلى اعتمادها الكبير على الاستقرار الإقليمي لحماية مصالحها الاقتصادية والأمنية.

مخاوف من توسع دائرة المواجهة

ورغم أن القواعد العسكرية الأميركية في الكويت تُعد من أبرز الأهداف التي تهددها إيران، فإن توسع الهجمات بات يثير مخاوف من انتقال الاستهداف إلى البنية التحتية الحيوية والمنشآت المدنية.

وتراقب دول الخليج التطورات عن كثب، وسط مخاوف من أن تؤدي استمرار المواجهات بين واشنطن وطهران إلى توسيع رقعة الصراع، في وقت تحاول فيه الكويت احتواء التداعيات الأمنية والاقتصادية للتصعيد.