فلسطيني يصطدم بحاجز قاعدة عسكرية بعد مطاردة بوليسية في شوارع الرملة

الفلسطيني وصل الى القاعدة العسكرية بسيارة مسروقة واصطدم بالحاجز ، ما ادى الى اصابة إسرائيلي

i24NEWS
i24NEWS
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السيارة المسروقة التي تم استخدامها لاختراق حاجز تسيرفين
السيارة المسروقة التي تم استخدامها لاختراق حاجز تسيرفينPolice israélienne

اخترق فلسطيني من جنين بعد سرقته سيارة من منطقة تل أبيب وحاول الهرب من الشرطة حاجز عند مدخل قادة تسيرفين العسكرية وأصاب شخصا بالعشرينات من عمرة بصورة متوسطة. وانتهى الحدث غير العادي بعد مطاردة شرطية غير عادية في شوارع الرملة، وفي نهايتها اعتقل المشتبه من قبل رجال شرطة المركز بالقرب من مفترق "هاكيراح" في المدينة.

تفاصيل أولية - خلال القيادة، اصطدم المشتبه به بالحاجز ما تسبب بإلقاءه على المارة في المنطقة، ما أدى إلى إصابة أحدهم ونقله إلى المستشفى، كما ذكرنا. واصيب عدد من المارة الآخرين في حالة من الذعر عقب الحادث.

وتم نقل المشتبه به، وهو من سكان الضفة الغربية ويتواجد في إسرائيل بدون تصريح، إلى مركز الشرطة في الرملة للتحقيق معه، وسيتم تقديمه في وقت لاحق اليوم إلى المحكمة لمناقشة تمديد اعتقاله.

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