فلسطيني يصطدم بحاجز قاعدة عسكرية بعد مطاردة بوليسية في شوارع الرملة

اخترق فلسطيني من جنين بعد سرقته سيارة من منطقة تل أبيب وحاول الهرب من الشرطة حاجز عند مدخل قادة تسيرفين العسكرية وأصاب شخصا بالعشرينات من عمرة بصورة متوسطة. وانتهى الحدث غير العادي بعد مطاردة شرطية غير عادية في شوارع الرملة، وفي نهايتها اعتقل المشتبه من قبل رجال شرطة المركز بالقرب من مفترق "هاكيراح" في المدينة.

تفاصيل أولية - خلال القيادة، اصطدم المشتبه به بالحاجز ما تسبب بإلقاءه على المارة في المنطقة، ما أدى إلى إصابة أحدهم ونقله إلى المستشفى، كما ذكرنا. واصيب عدد من المارة الآخرين في حالة من الذعر عقب الحادث.

وتم نقل المشتبه به، وهو من سكان الضفة الغربية ويتواجد في إسرائيل بدون تصريح، إلى مركز الشرطة في الرملة للتحقيق معه، وسيتم تقديمه في وقت لاحق اليوم إلى المحكمة لمناقشة تمديد اعتقاله.