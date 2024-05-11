بعد تسجيل إصابات بالسعودية بينها حالة وفاة واحدة .. هل تدعو "متلازمة الشرق الأوسط" للقلق؟

أفادت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الجاري، أن السلطات الصحة السعودية سجّلت 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) في الفترة من 10 إلى 17 أبريل/نيسان الجاري، من بينها حالة وفاة واحدة.

وقالت الوزارة، بحسب المعطيات التي نقلتها المنظمة الأممية، إن الحالات الثلاث هي لرجال من العاصمة الرياض تتراوح أعمارهم بين 56 و60 عاما، ولديهم جميعا ظروف صحية مزمنة، مشيرة إلى أنهم ليسوا من العاملين في القطاع الطبي.

كما أفادت الوزارة بأن هناك ارتباطا وبائيا محتملا بين الحالات الثلاث، حيث يُعتقد أن التعرض للفيروس قد حدث داخل إحدى منشآت الرعاية الصحية في العاصمة.

وبهذه الحالات يرتفع إجمالي الإصابات المبلغ عنها في السعودية منذ مطلع 2024 إلى 4، توفي منها اثنان. ورغم ذلك أكدت منظمة الصحة العالمية، أن هذه المستجدات لم تغير من تقييمها العام لخطورة الفيروس، والذي لا يزال في درجة "معتدلة" على المستويين الإقليمي والدولي.

وتعد متلازمة الشرق الأوسط التنفسية مرضا تنفسيا فيروسيا يتسبب فيه فيروس كورونا، وجرى اكتشافه لأول مرة في السعودية في عام 2012.