أفادت وكالة أسوشيتد برس، نقلاً عن مصادر إقليمية، اليوم السبت، بتعرض مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض لهجوم، وذلك بعد يومين من هجوم الحوثيين الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وفي السياق أفادت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم السبت، بأن "قصفاً حوثياً استهدف مناطق متفرقة من محافظة تعز أودى بحياة شخصين وإصابة 16 آخرين، بينهم 3 أطفال و6 نساء وعدد من كبار السن".وأوضحت الوزارة في منشور عبر منصة "إكس" أن القصف شمل مناطق النوازل والقصر والضباب وشارع الثلاثين وسامع والأقروض والزنوج وعكاد والظهر العليا ونقطة الهنجر.

وأفاد مصدر للوكالة بأن "مطار الرياض يخضع للإخلاء بسبب الانفجارات، بينما ذكر مصدر آخر أنه تم تعليق عمليات الهبوط. ومنذ بدء تبادل إطلاق النار بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية، أصبح المطار هدفاً رئيسياً لهجمات التنظيم الإرهابي اليمني.

وقال أحد سكان الرياض لوكالة أسوشيتد برس إنه سمع دوي انفجارين على الأقل في العاصمة السعودية. وقد أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن عدة هجمات سابقة على الأراضي السعودية، بما في ذلك الهجوم الذي وقع قبل يومين وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طيار. ووفقاً للتنظيم الإرهابي، فقد تم إطلاق صاروخين كروز على المطار. وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من السعودية أو الحوثيين على هذه الأحداث.