مصر تقدم عرضا لحل معضلة قضية 200 مسلحي حماس المحاصرين في رفح

المقترح المصري لحل قضية رفح: المسلحون المتواجدون في الأنفاق على الخط الأصفر سيسلمون أسلحتهم لمصر، سيزودون بمعلومات حول المسارات تحت الأرض لكي يمكن تدميرها، وسيحصلون على "ممر آمن" - هكذا أفاد مصدران مطلعان على المحادثات اليوم (الخميس) لوكالة رويترز للأنباء.

مصر، التي تشارك في المحادثات بين الجانبين، اقترحت أن يسلَّم أسلحة المسلحين إليها. مصدر أمني مصري أفاد لوكالة الأنباء أن إسرائيل وحماس لم تقبلا بعد الاقتراح، ومصدر آخر أفاد بأن المحادثات حول الموضوع مستمرة. وبحسب قول مصدرين، فإن المسلحين الموجودين في الأنفاق تحت الأرض ليسوا على اتصال مع التنظيم منذ شهر مارس\آذار الماضي. والادعاء هو أنهم "قد لا يكونون على علم بوقف إطلاق النار".

أمس نفى مصدر أمني الادعاء بأن جثة الجندي هدار غولدين موجودة في الممر تحت الأرض. وأضاف الجيش الإسرائيلي قائلاً: "هذه ادعاءات كاذبة تضر بالعائلة".

علمت قناة i24NEWS أن عناصر حماس استعدوا قبل وقف إطلاق النار بتخزين المياه والطعام في المكان، بهدف البقاء في النفق لفترة طويلة. الجيش يشكك في الادعاء بأنهم "مقطوعو الاتصال".