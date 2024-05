الأردن يُدشّن أول مسجد ذكي في خطوة رائدة لتعزيز الخدمات الدينية

في خطوة غير مسبوقة، دشّنت وزارة الأوقاف الأردنية أول مسجد ذكي في البلاد، وهو مسجد مكية خميس الواقع في منطقة طبربور بالعاصمة عمان. ويأتي هذا الإنجاز في إطار سعي الوزارة لتطوير الخدمات في المساجد وتعزيز دورها في المجتمع باستخدام أحدث التقنيات.

يتميز مسجد مكية خميس بنظام ذكي متكامل يشمل العديد من الميزات، منها:

نظام ذكي لإدارة الأذان: يتم ضبط توقيت الأذان تلقائيًا مع مراعاة فروق التوقيت، مع إمكانية التحكم في مستوى الصوت ونوعية الأذان، أيضا نظام إضاءة ذكي والتي يتم التحكم في الإضاءة داخليًا وخارجيًا للمسجد تلقائيًا حسب مستوى الإضاءة الطبيعية، مع إمكانية التحكم بها عن بعد.

نظام تكييف ذكي: يتم التحكم في درجة حرارة المسجد تلقائيًا للحفاظ على بيئة مريحة للمصلين، مع إمكانية التحكم بها عن بعد.

نظام صوتي متطور: يتم توفير نظام صوتي عالي الجودة لنقل خطب الجمعة والدروس الدينية بوضوح، مع إمكانية بثّها عبر الإنترنت.

شاشات عرض: يتم عرض معلومات دينية وثقافية على شاشات عرض داخل المسجد، مثل أوقات الصلاة وآيات قرآنية وأحاديث نبوية.

تطبيق هاتفي: تمّ تصميم تطبيق هاتفي يسمح للمصلين بالاطلاع على معلومات المسجد، مثل أوقات الصلاة واتجاه القبلة، وحجز أماكن للصلاة، والتبرع للمسجد.

نظام أمان متطور: يتضمن المسجد نظامًا أمنيًا متطورًا يشمل كاميرات مراقبة وإنذارًا للحريق، لضمان سلامة المصلين والممتلكات.

https://twitter.com/i/web/status/1792804207881502756