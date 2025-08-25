قد يعجبك أيضًا -

بعد الضربات الإسرائيلية في صنعاء والتي استهدفت المجمع الرئاسي وتم خلالها إطلاق 35 صاروخا ردا على صاروخ إنشطاري أطلقه الحوثيون الجمعة تجاه إسرائيل، قال أستاذ العلوم السياسية د.مئير مصري إن "إن إسرائيل لن تخوض الحرب في اليمن نيابة عن الأخرين ولهذا العمل العسكري الإسرائيلي في اليمن يوجد سقف معين" لمشاهدة مداخلته كاملة.

وخلال حديثه خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي قال إن :"العمل العسكري الإسرائيلي لا يهدف لتغيير الرأي العام اليمني، إنما حتى يفهم الحوثيون أن لعربدتهم يوجد ثمن… إسرائيل لن تضحي بأبنائها ولن تبذل جهدا خارقا وأموال طائلة لقضية ليست قضيتها، فالحوثيون على مدار عقد من الزمان هاجموا السعوديين والإمارتيين .. التهديد الحوثي لا يمثل خطرا استراتيجيا بالنسبة لإسرائيل"

وأضاف مصري بأن "إسقاط النظام الحوثي يحتاج الى عملية برية وتعاون من قبل الحلفاء الإقليميين والدوليين خلال حرب طويلة الأمد وستكون حرب مكلفة اقتصاديا .. لن نخوض هذه الحرب نيابة عن الأخرين ، لذلك فإن العمل العسكري في اليمن له سقف معين".

الحلقة كاملة: